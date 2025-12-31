Camioneta termina volcada en potrero

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se dio en la región Selva, luego de que a través de la línea de emergencias 911 se reportara un accidente vehicular con posibles lesionados, esto sobre la vía que conduce al ejido El Naranjo, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con los informes oficiales, una camioneta Ford de color negro circulaba a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control; por ello, se salió de la cinta asfáltica, impactó contra la barrera metálica de contención y finalmente acabó volcando dentro de un potrero ubicado a un costado de la carretera.

Afectados

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal acudieron al lugar para atender el reporte y realizar el abanderamiento de la zona, con el fin de evitar otro percance y permitir las labores de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil valoraron a los ocupantes del vehículo, confirmando que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Entre los pasajeros se encontraba una adolescente de 16 años de edad, quien fue atendida en el sitio por golpes leves y una pequeña herida en uno de los dedos de la mano, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Luego de concluir las diligencias necesarias, las autoridades hicieron el peritaje para deslindar responsabilidades. Posteriormente, la camioneta fue retirada con apoyo de una grúa y trasladada al corralón oficial.

Reiteraron a los automovilistas la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar cuidados, especialmente en tramos carreteros donde el exceso de velocidad puede derivar en percances de consecuencias mayores.