Camioneta vuelca en paraje tras colisionar

Un fuerte accidente se registró en el paraje Olon Muquenal, perteneciente a la demarcación del municipio de Zinacantán, donde una camioneta terminó volcándose tras una colisión sobre un camino rural a unos metros del panteón municipal.

Esto generó preocupación entre los lugareños, y según las versiones preliminares una persona acabó sin vida, aunque esta información hasta el cierre de la edición todavía no había sido confirmada por ninguna autoridad.

Accidente

Testigos señalaron que el chofer de la unidad perdió el control mientras avanzaba por una pendiente estrecha y de difícil circulación, situación que habría provocado que se saliera del camino y terminara volcada.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas exactas del percance y cuántos pasajeros viajaban en el vehículo, pero se dijo que eran albañiles.

Extraoficialmente se habló de que uno de ellos murió al instante tras salir proyectado contra el camino y dos habían resultado con lesiones graves, quienes estaban atrapados en la camioneta.

Habitantes de la comunidad fueron los primeros en acercarse al lugar del siniestro para intentar auxiliar a los ocupantes. Posteriormente, se presentó una ambulancia para atender a los heridos.

Usos y costumbres

De acuerdo con información preliminar, el incidente sería atendido por las autoridades comunitarias de Zinacantán, quienes conforme a usos y costumbres realizarán las diligencias para esclarecer el origen del percance y determinar responsabilidades.

La identidad de la posible víctima mortal permanecía sin confirmar. Se espera que en las próximas horas se establezca el saldo final y las causas exactas que derivaron en la volcadura.