Camionetas quedan destrozadas en colisión

Completamente destrozadas quedaron dos camionetas que se impactaron en la carretera Costera, a la altura de entrada a la colonia Framboyanes en el tramo Tapachula-Viva México, en donde milagrosamente ambos conductores resultaron ilesos, solamente con crisis nerviosa.

Las unidades Nissan Frontier color gris y Toyota Hilux blanca se desplazaban al parecer en la misma dirección, cuando una de ellas pretendió retornar haciendo corte de circulación y por ese motivo se dio el fuerte impacto.

Ante el reporte, se movilizaron elementos de las corporaciones policiacas, quienes iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance.

Asimismo, paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) realizaron una valoración de los conductores que solamente presentaron crisis nerviosa, por lo que no hubo necesidad de trasladarlos a un hospital.

Los daños materiales que presentaron las unidades fueron severos, por lo que se determinó que eran totales, siendo removidas con el apoyo de grúas, mientras las autoridades realizaron labores preventivas para evitar otro percance.

Se dijo que ambas camionetas contaban con seguro activo, por lo que se encargarían de todo el proceso y de esa manera evitar llegar ante las autoridades ministeriales.

A pesar de ello, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hizo cargo de realizar los peritajes para el deslinde de las responsabilidades.