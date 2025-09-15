Cansado chofer pierde el control y acaba volcando

La madrugada del domingo se dio un accidente sobre la vía de cuota que atraviesa el municipio de Jiquipilas, donde un tráiler terminó volcado a la altura del kilómetro 45 del tramo Ocozocoautla-Arriaga.

El percance, según los reportes preliminares, habría sido ocasionado por una posible distracción del operador o el cansancio acumulado tras varias horas de trayecto.

Alerta

El accidente fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron al personal de monitoreo de la caseta de cobro. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se notificó a la Guardia Nacional.

Al arribar, los elementos encontraron la pesada unidad recostada sobre la carpeta asfáltica y al chofer cerca, quien aseguró encontrarse en buen estado de salud.

El conductor explicó que provenía de Torreón, Coahuila, y se dirigía con destino a Tapachula. Sin embargo, en medio de la madrugada perdió el control de la unidad, provocando la volcadura. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni vehículos particulares involucrados en el incidente.

Sin rapiña

Ante el riesgo de rapiña por la mercancía transportada, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sumaron al resguardo, reforzando junto con la Guardia Nacional (GN) la seguridad en el área.

Gracias a estas acciones la carga permaneció intacta y no se registraron intentos de saqueo.

Durante varias horas la circulación se mantuvo intermitente mientras las autoridades coordinaban las maniobras para retirar el tractocamión y restablecer por completo la vialidad.