Cansado chofer pierde el control

Al menos dos personas resultaron lesionadas luego de que la pesada unidad en la que viajaban saliera de la carretera la tarde del sábado dentro de la demarcación del municipio de Ocozocoautla. Se presume que el cansancio y una maniobra brusca hizo que el chofer perdiera el control.

Trascendió que minutos antes de las 13:00 horas, usuarios del tramo carretero Arriaga-Ocozocoautla habrían reportado a la caseta de cobro un accidente que involucraba un tráiler, el cual indicaba que se encontraba la cabina volcada y destrozada fuera del camino sobre el kilómetro 87.

Por ello, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva y socorristas de la Cruz Roja Mexicana se presentaron al lugar, confirmando que como resultado del incidente habrían dos personas afectadas —el conductor y su acompañante, una mujer—, aunque la caja seca estaba prácticamente intacta.

Finalmente, al parecer los lesionados fueron llevados al hospital más cercano; mientras tanto, las autoridades se hicieron cargo de solicitar el servicio de grúas con plataforma para retirar el vehículo que se encontraba varado entre la maleza.