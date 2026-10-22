Capturan a dos narcomenudistas en patrullaje

Efectivos de la Guardia Estatal Preventiva, asignados al sector con base en el municipio de Yajalón, lograron asegurar a dos presuntos narcomenudistas.

Lo anterior ocurrió durante un recorrido de patrullaje preventivo y disuasivo, que es parte de las acciones operativas instrumentadas desde la mesa de seguridad que las corporaciones ejecutan.

En este operativo los uniformados observaron a dos personas del sexo masculino cuya actitud evasiva despertó sospecha y de inmediato procedieron a marcarles el alto para una inspección de rutina.

Con las drogas en las manos

Al verificar a los dos individuos, quienes se identificaron, Royer “N”, de aproximadamente 22 años, originario de Yajalón, y Luis Adrian “N”, de 23, originario de la localidad Ojo de Agua, los policías les descubrieron entre sus pertenencias bolsitas de nylon con contenido característico de la droga conocida como cristal.

Al ser contabilizas dieron un total de 40 dosis, que presuntamente pretendían distribuirlas con los consumidores del estupefaciente, por lo que fueron asegurados y trasladados al Ministerio Público Zona Indígena.

Los dos detenidos ahora deberán enfrentar los presuntos delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y los que resulten; no obstante, en las próximas horas se determinará su situación jurídica.