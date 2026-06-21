Capturan a joven por machetear a su padre; lo deja grave

Este fin de semana un conflicto familiar registrado en la colonia Guasiván, localizada en el municipio de Palenque, terminó con una persona lesionada y un joven detenido por su presunta participación en la agresión.

Eran alrededor las 20:20 horas en una cuartería ubicada al poniente de la ciudad, donde una discusión entre familiares escaló hasta convertirse en un episodio de violencia.

Intento de parricidio

De acuerdo con los reportes preliminares, durante el altercado un individuo identificado como Raúl “N”, de aproximadamente 50 años de edad, sufrió diversas heridas provocadas por un objeto cortante, presuntamente un machete.

Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911 al percatarse de la gravedad de la situación.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Tras una primera valoración, determinaron que era necesario trasladarlo al hospital general, donde quedó bajo observación médica y recibiría tratamiento especializado de inmediato.

Detenido

En respuesta al reporte, agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva implementaron un operativo en los alrededores. Minutos después lograron ubicar y detener al presunto agresor, quien habría intentado ocultarse en una vivienda cercana tras el incidente.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades legales derivadas de los hechos.

Hasta el cierre de la edición no se había emitido información oficial sobre el estado de salud de la víctima ni sobre los motivos que originaron la confrontación familiar.