Capturan a par de presuntos roba motos

Dos hombres fueron detenidos y dos motocicletas recuperadas durante un operativo coordinado entre elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego del reporte del robo de una unidad en el estacionamiento del centro comercial Chedraui, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con los primeros informes, tras recibir la alerta sobre la sustracción de una motocicleta Pulsar 250cc, policías municipales iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables, quienes habrían emprendido la huida desde la ciudad.

Durante el seguimiento, se estableció que no viajaban juntos en una sola unidad sino que eran dos los sujetos involucrados.

El primer sospechoso fue interceptado en el retén militar ubicado en el crucero de Ashupá. Según las versiones, al intentar evadir el punto de revisión perdió el control de la motocicleta, situación que fue aprovechada por los efectivos castrenses para someterlo y detenerlo.

El segundo individuo, quien presuntamente conducía la Pulsar 250cc reportada como robada, continuó su recorrido hacia la ruta de Benemérito de Las Américas.

Testimonios refieren que llegó hasta el ejido La Cascada, donde ingresó a las calles de la comunidad con la intención de escapar de los policías que lo perseguían.

Sin embargo, la intervención de habitantes y autoridades comunitarias, en coordinación con los elementos municipales, permitió ubicarlo y asegurarlo. Posteriormente, fue trasladado a la cabecera municipal de Palenque.

El saldo preliminar del operativo fue de dos hombres detenidos, ambos señalados como originarios del estado de Tabasco, así como un par de motocicletas recuperadas.

Los asegurados y las unidades quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y establecer si están relacionados con otros robos registrados en la región.