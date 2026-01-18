Carambola de cinco frente a preparatoria

Dos personas resultaron contusionadas debido a un accidente de tránsito múltiple sucedido sobre la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la preparatoria número 5, en la capital chiapaneca.

El hecho fue registrado alrededor de las 09:20 horas del sábado, así que elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio.

Ahí, sobre el carril de poniente a oriente se habían estrellado por alcance debido a la falta de precaución.

Contusionados

Como saldo del impacto, un par de ocupantes quedaron con golpes en las extremidades; por ello, se movilizaron paramédicos de Protección Civil del Estado que les brindaron la atención médica.

Tras la valoración se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital.

Una hora más tarde, los vehículos involucrados fueron remolcados y remitidos al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.

Los protagonistas del percance automovilístico fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y dar su versión de lo sucedido.