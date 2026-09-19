Carambola de tres al pasarse la preferencia

Tres camionetas se involucraron en un choque múltiple sucedido en la tarde del viernes en el municipio de Comitán, esto cuando uno de los conductores no respetó la preferencia vial y provocó la carambola.

El incidente movilizó rápidamente a los paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se reportó el percance sobre la 15.ª calle Sur, en el cruce con la prolongación de la 2.ª avenida Oriente.

Se pasa el alto

La carambola ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan NP300, propiedad de la Secretaría de Salud, circulaba sobre la avenida con rumbo al norte, pero al llegar a la intersección de calles no se detuvo y cruzó con falta de precaución.

Al pasarse el alto se estrelló contra una pick up compacta de la marca Volkswagen Robust de color blanco, que se dirigía hacia el poniente de la ciudad.

Tras la colisión, la segunda unidad acabó estampándose contra una tercera unidad de la marca RAM Adventure, color negro, que iba rumbo al sur.

Sin lesionados

El incidente fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal y a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal. En el percance no se reportaron lesionados, solo daños materiales.

Entre los involucrados hubo un diálogo para convenir el pago de daños y así deslindar responsabilidades al momento o en las siguientes horas.