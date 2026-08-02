Carambola de vehículos por impacto por alcance

Durante las últimas horas de la noche del viernes, un automovilista provocó una carambola contra dos camionetas en la ciudad de Comitán, incidente que dejó a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance múltiple movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal. Los paramédicos valoraron a una mujer en el lugar de los hechos, pero no necesitó de traslado al hospital.

La carambola se originó debido a que el conductor de un Volkswagen Jetta, con placas de circulación de Chihuahua, circulaba sobre el bulevar Armando Albores Guillén rumbo al norte de la ciudad, pero no se percató de que una camioneta Toyota Tacoma se había detenido al cambiar la luz del semáforo en rojo.

Por ello, acabó colisionando por alcance a la pick up y esta a su vez salió proyectada hacia adelante y se estrelló contra una Nissan Frontier.

Los tres vehículos quedaron varados ante las considerables afectaciones materiales, lo que provocó congestionamiento vial, así que fue necesario que automovilistas reportaron el accidente al número de emergencias 911.

Rápidamente se movilizaron ambulancias de PC Municipal y oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para tomar conocimiento del incidente, además de mediar entre los involucrados para el deslinde de responsabilidades al momento, ya que de lo contrario el caso sería turnado al Ministerio Público.