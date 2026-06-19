Carambola de volteo y tres vehículos

Daños materiales por varios miles de pesos dejó un accidente en el que se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, tres de los cuales se encontraban estacionados, en el municipio de Tuzantán.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero de Tapachula a Huixtla, a la altura del crucero Xochiltepec, cuando el conductor de un camión de volteo, marca Kenworth, perdió el control y se estampó contra las otras unidades.

Una camioneta pick up con doble cabina, color blanco, una propiedad de una empresa distribuidora de frituras y una de carga de materiales para la construcción, quedaron afectadas.

De acuerdo con el reporte, por este percance no se reportaron personas lesionadas, aunque hubo considerables daños.

No se han establecido las causas, pero se presume que el volteo tuvo una falla mecánica y por este motivo el chofer perdió el control, aunque afortunadamente no habían personas cerca, a pesar de que se detienen unidades de transporte público a levantar pasaje.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.