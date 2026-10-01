Carambola deja daños cuantiosos

En únicamente daños materiales dejó como saldo un accidente de tránsito suscitado sobre el carril de alta del libramiento Norte, a la altura del parque del Oriente, en la metrópoli capitalina.

Eran cerca de las 08:25 horas, la ciudad comenzaba a moverse en su rutina, cuando se proporcionó el reporte a los números de emergencia.

De inmediato, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se desplazaron sobre el carril de alta del libramiento, en específico en el sentido de poniente a oriente de esta transitada vialidad.

Al hacer su arribo a la escena del accidente, tres vehículos, dos particulares y una unidad de una empresa privada, se precisó que colisionaron luego de no guardar la debida distancia como marca el reglamento vial.

No obstante, a pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos en las unidades involucradas.

Una hora más tarde, tras los protocolos de rigor en incidentes de tránsito, dos grúas con plataforma se encargaron de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona rápida de la metrópoli capitalina.