Carambola en avenida; tres heridos, el saldo

Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un accidente vehicular en el que se vieron involucradas tres camionetas, sobre la 4.ª avenida Sur prolongación de la ciudad de Tapachula.

Se trataba de una camioneta Toyota Hilux, la cual transportaba plátano mediante un remolque, presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando impactó en la parte trasera de una Toyota RAV4, color gris.

Tras el primer choque, la RAV4 fue proyectada hacia el frente y acabó colisionando contra una Mitsubishi L200 que se encontraba estacionada a un costado de la vía, generando una reacción en cadena.

Como consecuencia, un adulto mayor, una menor de edad y una mujer resultaron con policontusiones y crisis nerviosa, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil.

Luego de la valoración médica, se determinó que ninguno de los lesionados requería traslado a un hospital, aunque permanecieron bajo observación por parte de sus familiares.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Estaban asegurados

Los daños materiales fueron estimados en varios miles de pesos; sin embargo, se informó que las unidades cuentan con seguro vehicular, por lo que las aseguradoras se harán cargo de los trámites y la reparación necesaria.

La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial durante varios minutos, mientras se realizaban las labores de atención, así como el retiro de las unidades siniestradas.

Autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada, a fin de evitar percances de este tipo.