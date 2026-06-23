Carambola en carretera por no guardar la distancia

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente sobre la carretera que conecta a Tapachula con Puerto Madero, en donde solamente se reportaron daños materiales por varios miles de pesos.

Fue a la altura del ejido Llano de la Lima en donde ocurrió el percance cuando el conductor de un camión de carga no guardó la distancia necesaria y se estrelló por alcance en una camioneta pick up de color azul que a su vez colisionó contra otra de color gris.

Ante el reporte, se movilizaron paramédicos de Protección Civil que acudieron al lugar, aunque establecieron que no había personas lesionadas, solamente con crisis nerviosa, sin necesidad de que fueran trasladadas a un hospital.

Caos vial

Se indicó que el choque provocó que la circulación se viera afectada durante algunos minutos, ya que se acordonó la zona para evitar otro percance.

Por otra parte, personal de la Guardia Nacional División Caminos se encargó de iniciar las investigaciones y ordenó el retiro de los vehículos involucrados, en tanto se determinan las responsabilidades conforme a la ley.

Esta carretera es considerada como una de las más peligrosas de la región, pues constantemente se registran accidentes de este tipo. Las autoridades exhortan constantemente a los conductores a respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales.