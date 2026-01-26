Carambola en el barrio Tzocotumbak; un herido

Cuantiosos daños materiales y una persona lesionada, fueron el saldo de una colisión vehicular múltiple registrada la tarde del domingo en el barrio Tzocotumbak, en Tuxtla Gutiérrez, lo que generó la movilización de las autoridades viales y los cuerpos de auxilio.

El hecho se dio alrededor de las 13:45 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar luego de recibir el reporte de un percance que involucraba a varias unidades.

Al llegar confirmaron que la colisión presuntamente se originó por un corte de circulación, lo que provocó el impacto en cadena.

Valoración

Como consecuencia del choque múltiple, una persona resultó con diversas lesiones en las extremidades, de modo que fue atendida en el lugar por paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron la valoración médica.

Tras la revisión, se informó que el herido no necesitaba traslado a un hospital, así que permaneció en la escena mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. El accidente causó afectaciones a la vialidad durante varios minutos, generando congestionamiento en la zona.

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades, mientras que cerca de una hora después, una grúa con plataforma remolcó las unidades involucradas, las cuales fueron enviadas al corralón en turno.

Finalmente, la vialidad fue liberada y la circulación se restableció con normalidad.