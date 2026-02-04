Carambola en el centro salda con un contusionado

Durante la mañana del martes sucedió un aparatoso accidente vial en pleno centro de Tapachula, luego de que una unidad del transporte público en modalidad de colectivo se viera involucrada en un choque múltiple que dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

No guardó la distancia

El percance ocurrió sobre la avenida Central Norte, entre la 11.ª y 13.ª calle Poniente, cuando el conductor de la combi —presuntamente por circular a exceso de velocidad y no guardar la debida distancia— colisionó por alcance a un automóvil Volkswagen de color rojo.

A consecuencia del golpe, este vehículo salió proyectado hacia adelante y acabó estrellándose contra una camioneta Mazda de color blanco.

Lo aparatoso del percance provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Al hospital

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un sanatorio particular para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reportó como estable.

Agentes de la Guardia Estatal de Vialidad acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, ayudar en la circulación vehicular y dar inicio a las investigaciones para deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Las unidades involucradas presentaron daños considerables, por lo que los perjuicios económicos se estiman en varios miles de pesos.

Finalmente, las autoridades volvieron a exhortar a los choferes del transporte público a que respeten los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y atender los señalamientos viales, para no poner en riesgo la integridad de peatones y particulares.