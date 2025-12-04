Carambola en el libramiento Norte con dos heridos

Dos personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito múltiple suscitado sobre el libramiento Norte, a la altura de la calle Central en la ciudad capital.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 08:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de alta velocidad sobre el sentido de oriente a poniente.

Lesionados atendidos

Ahí, se informó que tres unidades particulares protagonizaron un aparatoso percance automovilístico (entre ellos un motociclista).

Como saldo de la colisión, dos personas resultaron con diversas lesiones en sus extremidades.

Para esta causa, personal policial solicitó el apoyo de una unidad de emergencias, por lo que en minutos se movilizaron una cuadrilla de socorristas, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que ninguna persona ameritaba ser llevada a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.