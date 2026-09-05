Carambola en libramiento; cuatro autos involucrados

Sobre el libramiento Norte se dio un accidente múltiple que generó afectaciones a la circulación durante la tarde del viernes, luego de que cuatro vehículos particulares terminaran involucrados en una carambola.

El percance ocurrió alrededor de las 13:25 horas, a la altura de la 5.ª Poniente en la colonia Potinaspak. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, los automovilistas circulaban por el carril de alta velocidad cuando se produjo una serie de impactos por alcance.

Exceso de velocidad

La falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad habrían sido factores relacionados con la carambola, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar la mecánica precisa de los hechos.

Debido a la cantidad de vehículos involucrados, el percance provocó momentos de congestión en este importante tramo vial. Automovilistas que transitaban por la zona tuvieron que disminuir la velocidad mientras se atendía la emergencia.

Pese a lo aparatoso del accidente múltiple, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario solicitar el traslado de personas a un hospital. Los daños se concentraron en las carrocerías de las unidades.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento y llevar a cabo las diligencias.

Aseguradoras

Posteriormente, representantes de las compañías aseguradoras llegaron al sitio para revisar las afectaciones y buscar que los involucrados alcanzaran un acuerdo para la reparación de los daños.

Una hora después, dos grúas con plataforma hicieron las maniobras necesarias para retirar los vehículos del lugar. Las unidades fueron remolcadas y trasladadas al corralón en turno, con lo que finalmente se logró liberar la vialidad.