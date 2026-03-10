Carambola en libramiento Norte salda con daños

Miles de pesos en daños materiales, además de una persona lesionada, fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito múltiple suscitado sobre el libramiento Norte, frente a la escuela privada Pablo Guardado Chávez, en Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior ocurrió a las 08:10 horas.

Tres implicados

Luego de emitirse el reporte, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sentido de poniente a oriente de la vía rápida capitalina.

En este sentido, se dijo que, de manera sorpresiva, la falta de precaución y el exceso de velocidad originó que tres unidades motrices particulares colisionaran.

Como saldo esta colisión, una persona resultó con contusiones. Ante lo cual, agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Al corralón

En minutos se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que el conductor de uno de los vehículos no ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno.