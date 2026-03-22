Carambola en libramiento salda con cuatro lesionados

Cuatro personas quedaron lesionadas en una carambola que se registró durante las últimas horas de la noche del viernes en el municipio de Comitán, lo que movilizó a los cuerpos de socorro, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento.

Fue alrededor de las 21:30 horas que se registró el accidente sobre el libramiento Oriente, entre 5.ª calle Sur y bulevar Juan Sabines, al oriente de la ciudad.

Fuerte colisión

En el percance múltiple se vieron involucrados una camioneta pick up Nissan Frontier de color gris, que al parecer perdió el control y terminó estrellándose en un automóvil Volkswagen Golf de color negro y un Nissan Versa de color azul que se encontraban detenidos en espera del cambio de luces del semáforo, justo frente a una estación gasolinera.

Por ello, paramédicos de Protección Civil Municipal tras el reporte al número de emergencias 911 proporcionaron los primeros auxilios a cuatro personas que fueron trasladadas al hospital regional.

En tanto, agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva llegaron para llevar a cabo los peritajes en conjunto con elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, a fin de determinar la responsabilidad y consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público.

Los tres vehículos fueron remolcados al corralón en turno para su resguardo.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad y realizarán las indagaciones correspondientes para determinar exactamente quién provocó el choque y así deslindar responsabilidades mediante el pago de daños y gastos médicos.

La vía se mantuvo cerrada y acordonada por al menos dos horas para atender a los heridos y hacer los peritajes, interrumpiéndose el tráfico de camiones pesados en su mayoría.