Carambola en libramiento Sur entre tres camionetas

La tarde del lunes, una aparatosa carambola se dio sobre el libramiento Sur de la ciudad de Comitán de Domínguez, a la altura del motel Jardín, dejando como saldo dos lesionados y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucradas tres camionetas: dos unidades de la marca Nissan y una Ford F-150 de color negro.

No tuvo precaución

Testigos señalaron que el accidente ocurrió presuntamente cuando uno de los vehículos salió del acceso del motel sin tomar las debidas precauciones, embistiendo a la camioneta Ford que circulaba sobre la vía rápida.

Debido al fuerte encontronazo, la Ford perdió el control y terminó estampándose contra otra camioneta que se encontraba estacionada a un costado del libramiento.

Segundos después, una tercera unidad que transitaba por el lugar no logró frenar a tiempo y se impactó por alcance, generándose así la carambola.

Tras el percance, dos personas resultaron lesionadas, aunque de acuerdo con los primeros informes las heridas no ponían en riesgo su vida.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito del estado, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente.

Asimismo, paramédicos de Protección Civil (PC) brindaron atención prehospitalaria a los lesionados en el sitio, mientras se llevaban a cabo las labores para retirar los vehículos siniestrados y liberar la circulación en la zona.

El incidente generó momentáneamente un intenso tráfico, mientras las autoridades hacían las maniobras necesarias para retirar los vehículos involucrados.