Carambola entre tráiler, taxi, Tsuru y camioneta

Un aparatoso accidente múltiple registrado sobre la carretera Jitotol-Pueblo Nuevo movilizó a corporaciones de emergencia, luego de que un tráiler se viera involucrado en una colisión que afectó a otras tres unidades y dejara varias personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad Siempre Verde, donde de acuerdo con los primeros reportes la pesada unidad impactó a un taxi de la ruta Pueblo Nuevo-Jitotol.

La fuerza del choque provocó una reacción en cadena que alcanzó a una camioneta Mazda CX-5 y a un automóvil Nissan Tsuru.

Los ocupantes del taxi resultaron con diversas lesiones y fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona, quienes los trasladaron al Centro de Salud más cercano antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Debido a ello, las autoridades no pudieron obtener de inmediato la identidad de los afectados ni conocer oficialmente la gravedad de las lesiones.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte; sin embargo, únicamente encontraron los vehículos involucrados y procedieron a verificar que no hubiera más personas atrapadas o en riesgo.

Las cuatro unidades presentaron daños materiales de consideración, principalmente por los impactos y el estallido de neumáticos, lo que obligó a realizar maniobras para retirar los vehículos y restablecer la circulación.

Autoridades competentes efectuaron el peritaje para determinar las responsabilidades de los conductores involucrados y cómo sucedió exactamente la carambola.