Carambola salda con pasajero fracturado

La carambola entre tres vehículos dejó a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, durante las últimas horas de la noche del jueves sobre el libramiento Norte Oriente, en la capital chiapaneca.

Lo anterior fue justo frente al banco de sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez, por lo que se reportó a los números de emergencias que era necesaria la presencia de socorristas y de las corporaciones policiacas.

De inmediato, policías acudieron al lugar de los hechos y al confirmar que había un pasajero con una lesión, solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil.

De acuerdo con fuentes policiales, los tres automóviles circulaban sobre el carril de baja velocidad con dirección de poniente a oriente cuando presuntamente por falta de precaución y las condiciones del tránsito en la zona, uno de los involucrados colisionó por alcance a otra unidad, lo que provocó la reacción en cadena.

El copiloto de uno de los vehículos resultó herido y presentó una probable fractura en el hombro derecho, así que fue atendido por paramédico que determinaron que necesitaba traslado hospitalario urgente, para una valoración médica más detallada y toma de placas.

Por último, agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y llevaron a cabo las diligencias correspondientes. En tanto, los conductores dialogaron para intentar llegar a un acuerdo económico para la reparación de los daños y el deslinde de responsabilidades al momento.