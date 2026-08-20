Carambolazo de cinco unidades deja daños

Daños materiales dejaron como saldo un percance automovilístico suscitado sobre el libramiento Norte, a la altura de la calle Central. Hecho de tránsito ocurrido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue realizado alrededor de las 16:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre el carril de alta velocidad y en el sentido de oriente a poniente de la vía rápida capitalina.

No miden distancia

Ya en el lugar los agentes, se informó que cinco vehículos particulares protagonizaron una colisión por alcance al no guardar la distancia que marca el reglamento de circulación.

A pesar de lo aparatoso del accidente, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Como protocolo en estos incidentes, agentes viales realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de dos grúas con plataformas para remolcar y remitir las unidades al corralón en turno para liberar la circulación en la zona del libramiento Norte.