Carambolazo de cuatro unidades en el libramiento

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad capital, cuyo saldo fue de dos personas lesionadas, aparatoso incidente múltiple registrado en los carriles de alta velocidad libramiento Norte, a la altura de la Calzada al Sumidero.

Eran cerca de las 10:55 horas, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte y arribaron al carril de poniente a oriente de vía en mención.

Fueron cuatro

Ya en el sitio, se informó que cuatro vehículos, entre estos dos unidades de carga y propiedad de empresas privadas, estuvieron también involucrados.

De inmediato y al observar la escena, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para auxiliar a las personas en desgracia.

En minutos, se movilizó una cuadrilla de socorristas que les brindó la atención prehospitalaria. Tras ser revisados, se indicó que entre los lesionados se encontraba una adulta mayor que resultó con múltiples lesiones.

Al corralón

Tras la valoración, se informó que afortunadamente ninguno de los involucrados ameritaba ser llevado a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, luego de realizarse las pesquisas viales por estos sucesos de tránsito, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el libramiento capitalino.