Carambolazo de tres salda con múltiples daños

Tres vehículos se vieron involucrados en un aparatoso accidente vial registrado en la colonia Feliciano Renaud, ubicada al surponiente de la ciudad de Tapachula, el cual dejó como saldo a una persona lesionada y considerables daños materiales valuados en varios miles de pesos.

El percance se dio alrededor del mediodía. Vecinos de la zona escucharon el fuerte estruendo ocasionado por el choque entre las unidades, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia a través de los números de auxilio.

De acuerdo con versiones preliminares, participaron un Volkswagen Jetta de color rojo, conducido por Christopher Andrey “N”; un camión torton de color amarillo, manejado por Wilfrido “N” y un automóvil Dodge Attitude de color plata, que era maniobrado por Luis Miguel “N”.

Este último fue quien resultó lesionado y tuvo que ser valorado por paramédicos de Protección Civil (PC), quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente indicaron que sería trasladado a un sanatorio particular, ya que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

El impacto fue de tal magnitud que el camión de carga terminó fuera de la carpeta asfáltica, acabando en el área verde contigua a la vía.

Testigos mencionaron que el tráfico se vio interrumpido y algunos automovilistas descendieron de sus unidades para tratar de auxiliar a los involucrados. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y policías municipales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a llevar a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, así como ordenar el retiro de las unidades para restablecer la circulación.

Se informó que los daños materiales ascendieron a una suma considerable, mientras que las autoridades pidieron a los conductores manejar con precaución.