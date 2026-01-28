Carambolazo: dos adultos mayores acaban heridos

Un accidente de tránsito múltiple dejó como saldo a dos adultos mayores lesionados sobre el bulevar Laguitos, a la altura de la entrada a la colonia San José Chapultepec en Tuxtla Gutiérrez, antes del mediodía del martes.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando a los números de emergencias se reportó un percance vehicular, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y auxilio.

En el lugar, las autoridades localizaron una camioneta pick up, un Nissan Tsuru y un Volkswagen Vento, así como a dos personas de la tercera edad con diversas lesiones.

Choque por alcance

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la pick up circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar, pero de pronto perdió el control del volante e impactó por alcance a uno de los vehículos que se encontraban detenidos en el semáforo, lo que provocó la carambola.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindar la atención prehospitalaria a los lesionados, quienes fueron estabilizados; sin embargo, uno de ellos, que manejaba la camioneta, presentó una herida en la cabeza con sangrado profuso, así que recibió un vendaje compreso.

Tras la valoración médica se determinó que no requería traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona, recabaron testimonios y realizaron las diligencias necesarias. Asimismo, peritos de Tránsito documentaron el accidente para integrar los indicios en la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer los hechos.