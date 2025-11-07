Carambolazo en bulevar causa intenso tráfico

Una carambola se saldó con daños materiales, la cual se registró durante la mañana del jueves en el bulevar de la ciudad de Comitán, lo que provocó un intenso tráfico y congestionamiento vial, movilizando a agentes de Tránsito Municipal para atender el percance y agilizar la vialidad.

Fue aproximadamente a las 07:00 horas que se dio el impacto múltiple sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 9.ª y 10.ª calle Sur, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

No tuvo precaución

El percance sucedió debido a la falta de precaución del conductor de una camioneta Toyota con caja seca, quien se estampó por alcance en un Chevrolet Aveo de color blanco, el cual a su vez colisionó a un automóvil Volkswagen Golf.

Los tres vehículos quedaron varados sobre la vía de comunicación, interrumpiendo la circulación vehicular en el carril de alta y provocando un embotellamiento de automovilistas que circulaban en el lugar, por lo que automovilistas reportaron el percance al número de emergencias 911.

De inmediato se movilizaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento de la carambola, quienes iniciaron un diálogo con los involucrados y después ordenaron mover las unidades a un costado de la calle para facilitar la fluidez de los vehículos y desahogar el pesado tráfico.

Seguro

El conductor del Golf optó por retirarse, indicando que el golpe fue leve y no hubo daños considerables en su automóvil, sin embargo, los otros dos señalaron que esperarían la llegada de ajustadores del seguro para valuar las afectaciones y llegar a un acuerdo económico, deslindando responsabilidades al momento.