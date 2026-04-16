Carambolazo en carretera al Cuartel Militar; un herido

Con un lesionado y daños en tres vehículos se saldó una carambola vehicular que ocurrió durante la mañana del miércoles en el municipio de Comitán, lo cual movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes aprehendieron al presunto responsable.

Fue alrededor de las 06:40 horas que se registró el accidente sobre la carretera al Cuartel Militar, al sur poniente de la ciudad, en la segunda entrada a la colonia Valle Balún Canán.

Provocó choque

El percance sucedió debido a que el conductor de un Volkswagen Vento de color gris trató de incorporarse al flujo vial de la carretera, pero se encontraba en aparente estado de ebriedad, así que no se percató del tráfico.

Por ello, al hacer la maniobra e incorporarse con falta de precaución, terminó por colisionar contra una camioneta Dodge RAM de color rojo, que circulaba rumbo al norte.

El individuo perdió el control y al virar el volante a la izquierda volvió a estrellarse ahora contra una SUV Mazda de color azul, que se encontraba estacionada a un costado de la vía.

Una persona que viajaba en la góndola de la pick up roja resultó lesionada, pero fue trasladada al hospital regional por sus propios medios.

Vecinos y automovilistas dieron aviso del incidente al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, así como agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para realizar los peritajes y detener al conductor que causó la carambola.

El automóvil Vento tuvo que ser remolcado al corralón para quedar bajo resguardo, en tanto que el conductor sería consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades en las próximas horas.