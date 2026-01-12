Carambolazo en el libramiento Norte

Dos personas resultaron lesionadas durante un accidente de tránsito múltiple ocurrido sobre el libramiento Norte, a la altura del mirador Los Amorosos en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de emergencia y afectaciones temporales a la vialidad.

Choque múltiple

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró alrededor de las 12:45 horas del domingo cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al carril con dirección de oriente a poniente tras recibir el aviso de un fuerte percance.

Al llegar, constataron que un automóvil Nissan March se había impactado contra un vehículo Volkswagen Bora que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera.

A consecuencia del primer choque, el Nissan March quedó atravesado sobre los carriles de circulación, obstruyendo parcialmente el paso.

En ese momento, un motociclista que transitaba en el mismo sentido no logró frenar a tiempo y terminó estrellándose contra el vehículo compacto, lo que agravó la magnitud del percance.

Como resultado del impacto, dos personas —entre ellas el motorista— presentaron diversas lesiones en las extremidades, así como golpes contusos.

Paramédicos de Protección Civil Municipal (PC) arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los heridos. Después de una valoración médica, se determinó que ninguno requería traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar.

La zona fue acordonada mientras agentes de Tránsito realizaban las diligencias correspondientes y coordinaban el retiro de las unidades involucradas en el choque.

Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma remolcó los vehículos al corralón en turno, permitiendo la liberación total de la vialidad.

Las autoridades señalaron que es necesario extremar precauciones, evitar estacionarse en zonas no permitidas y mantener una distancia adecuada para prevenir este tipo de accidentes.