Carambolazo en el par vial del barrio Nicalocok

Una carambola vehicular se registró durante la tarde del martes en el par vial de la ciudad de Comitán, lo que dejó solamente daños materiales y la movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance vial.

Fue alrededor de las 15:20 horas cuando ocurrió el incidente sobre la 7.ª avenida Poniente, entre 9.ª y 10.ª calle Sur en el barrio Nicalocok.

Cierre de vialidad

En la colisión múltiple se vieron involucrados un automóvil de la marca Nissan Versa de color blanco, una camioneta SUV Changan de color gris y una pick up Ford Ranger de color rojo.

Los mayores daños fueron en el sedán y en la unidad de fabricación china, pues el conductor de la Ford Ranger al ver que su vehículo no había tenido mayores daños optó por retirarse del sitio para evitar la pérdida de tiempo.

Al sitio rápidamente llegaron los policías de Tránsito Municipal para atender y realizar los peritajes, mediando entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo para el pago de daños y así deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La circulación vial se mantuvo cerrada al tráfico vehicular por varios minutos, debido a que las unidades obstruían los carriles que van hacia el sur de la ciudad.