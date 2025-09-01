Carambolazo en Pakal Ná; al menos dos detenidos

En la noche sabatina de la ciudad de Palenque ocurrió un accidente automovilístico múltiple que saldó con cuantiosos daños materiales y derivó en la detención de al menos dos personas.

Colisión múltiple

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia Pakal Ná cuando una camioneta familiar Kia, con placas de circulación DNM-438-B de Chiapas, colisionó por alcance a una SUV Chirey Tiggo2Pro.

El impacto provocó que una cuatrimoto, que transitaba metros adelante, resultara igualmente involucrada. El conductor, por fortuna, salió ileso, aunque la unidad acabó con severas afectaciones en la parte trasera.

Testigos relataron que la Kia era manejada a exceso de velocidad, lo que habría ocasionado que la persona al volante perdiera el control y no lograra frenar a tiempo. El fuerte golpe desató momentos de tensión entre automovilistas y transeúntes que presenciaron el percance.

A los separos

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito acudieron de inmediato al lugar para controlar la situación. Los ocupantes de la camioneta Kia fueron asegurados y trasladados a los separos de la Comandancia en calidad de detenidos, mientras se deslindan responsabilidades.

Las tres unidades siniestradas fueron remolcadas por grúas hacia el corralón, en tanto las autoridades exhortaron a los afectados a interponer su denuncia formal para que se proceda conforme a derecho.

Hasta el cierre de la edición no se reportaron lesionados graves, aunque las pérdidas materiales fueron considerables.