Carambolazo entre seis deja a tres lesionados

Una aparatosa carambola registrada antes del mediodía del jueves sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, además de provocar el cierre momentáneo de la circulación en uno de los principales accesos entre ambos municipios.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 11:05 horas, sobre el carril de poniente a oriente frente a la entrada a Cahuaré.

Afectaciones

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un tractocamión, un vehículo de transporte público en modalidad de taxi y cuatro unidades particulares.

La sucesión de impactos provocó que varios quedaran detenidos sobre la carpeta asfáltica, generando una obstrucción total en la circulación. Automovilistas que circulaban por el sector se vieron obligados a detener su marcha mientras se atendía la emergencia.

Como consecuencia de la colisión, tres personas resultaron lesionadas y presentaban diversos golpes, principalmente en las extremidades. Ante la magnitud del incidente, se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio para valorar a los afectados.

Primeros auxilios

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios.

Después de llevar a cabo la valoración correspondiente, determinaron que los pasajeros requerían atención médica especializada, por lo que fueron trasladados a un hospital para continuar con su atención.

Mientras los socorristas trabajaban en la zona, elementos de seguridad se encargaron de mantener bajo control el área y evitar que otros vehículos se aproximaran a las unidades siniestradas.

Al quedar los involucrados varados en la vía de comunicación, esto ocasionó complicaciones para la vialidad durante varias horas, así que se requirió la intervención de maquinaria especializada para retirarlos lo más pronto posible.

Posteriormente, agentes de la Guardia Nacional se presentaron para tomar conocimiento de la carambola y hacer las diligencias correspondientes. Recabaron información sobre lo ocurrido y llevaron a cabo las acciones necesarias para determinar cómo se produjo.

Maniobras de retiro

Para agilizar el retiro de los vehículos, fueron solicitadas dos grúas con plataforma. Las unidades fueron enganchadas y sacadas del lugar, permitiendo comenzar con la liberación de los carriles afectados.

Después de varias horas de maniobras, la circulación pudo ser restablecida de manera gradual en el tramo carretero.

Las autoridades competentes deberán determinar la mecánica exacta del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores, mientras que los daños materiales serán evaluados por las compañías aseguradoras y las partes afectadas.

El percance vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar precauciones al circular por esta vía, particularmente ante el elevado flujo vehicular que registra durante buena parte del día.