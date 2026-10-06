Carambolazo entre taxi, camioneta y automóvil

Policontundido fue como resultó un menor de edad que viajaba en un transporte público en modalidad de taxi cuando fue impactado por alcance por una camioneta y a su vez el primero se estrelló contra un automóvil, esto en la tarde del lunes en Comitán, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 10.ª avenida Poniente, entre 8.ª y 9.ª calle Sur, entre los fraccionamientos Latinoamericana y El Campanario, en donde ocurrió el accidente cerca de las 14:00 horas.

Chocó por alcance

El percance sucedió cuando los tres involucrados circulaban hacia el norte, pero el conductor de una SUV Renault Duster se estampó en la parte trasera de un Volkswagen del servicio público, con el número económico 0994.

Al parecer, el taxi habría disminuido la velocidad cuando un Chevrolet Aveo de color rojo se detuvo, por lo que al ser chocado por alcance salió proyectado hacia adelante e impactó contra la unidad particular. Los vehículos acabaron varados sobre la vialidad.

El reporte fue recibido al número de emergencias 911 y movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a un menor de edad, quien viajaba en el transporte público.

Después de ser valorado, se dijo que no era necesario que fuera trasladado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para tomar conocimiento y brindar apoyo vial, por lo cual cerraron momentáneamente el tráfico sobre la avenida mientras se brindaba la ayuda médica al herido.

Finalmente, se inició un diálogo entre los conductores involucrados para lograr un convenio y poder acordar el pago de daños, con el fin de deslindar responsabilidades al momento.