La falta de precaución en un intento por cruzar el periférico Norte para ingresar al parque recreativo Caña Hueca , en Tuxtla, terminó en un choque entre tres vehículos, dejando como saldo dos jóvenes lesionadas y daños materiales que ascendieron a varios miles de pesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, frente al acceso principal del parque, cuando un Nissan March rojo que circulaba de norte a sur intentó atravesar la vialidad para ingresar al lugar. En la maniobra habría invadido el carril por donde avanzaba un Ford Mustang, en sentido contrario, de sur a norte.

Inercia

El impacto provocó que el March saliera proyectado y girara aproximadamente 90 grados sobre su propio eje. En su trayectoria chocó contra un tercer automóvil, un Volkswagen sedán gris que circulaba por la zona y que también terminó con daños.

Tras el reporte a los números de emergencia, policías y paramédicos acudieron al sitio. Los socorristas valoraron a dos jóvenes que viajaban en el vehículo rojo; ambas presentaban golpes y crisis nerviosa, pero no requirieron traslado a un hospital debido a que sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Pesquisas viales

Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias y documentaron la posición de los vehículos y los daños ocasionados. Mientras tanto, ajustadores de seguros intervinieron para buscar un acuerdo entre los involucrados y determinar la cobertura de los daños.

El percance ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en uno de los accesos al parque. Las autoridades quedaron a cargo de las actuaciones para establecer las responsabilidades por el choque.