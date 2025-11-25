Carambolazo salda con seis lesionados

Seis personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un accidente carretero múltiple suscitado sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura del Colegio La Paz.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:04 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que el percance se originó cuando el conductor de una camioneta del servicio particular Ford tipo F-150, que avanzaba en dirección de sur a norte, perdió el control e impactó de forma repentina contra una línea de automóviles que circulaban rumbo a Tuxtla Gutiérrez.

Indagarán causa

Las autoridades no han confirmado la causa del percance, pero analizan la posibilidad de una falla mecánica, exceso de velocidad o conducción imprudente.

El choque inicial se registró contra una Chevrolet Trax, que absorbió el primer impacto. Tras la colisión, generó una reacción en cadena que involucró a un Honda Civic, un Volkswagen Vento, un Suzuki Jimny y un sedán MG, quedando todos con daños de consideración a lo largo de varios metros del tramo carretero.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal y Estatal acudieron de inmediato para acordonar el sitio, gestionar el tráfico y evitar nuevos incidentes. El flujo vehicular fue restringido mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades.

Aseguran a conductor

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal y Estatal, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, brindaron atención prehospitalaria a los seis lesionados. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno presentó heridas graves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

El conductor de la F-150 fue asegurado por agentes de Tránsito y quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarán su responsabilidad.

Los agentes acotaron que el presunto responsable colisionó a la altura del hospital San Lucas y que había resuelto darse a la fuga a bordo de su unidad.