Carretera resbaladiza provoca un accidente

Daños materiales y un fuerte susto entre los ocupantes de dos vehículos fue el saldo preliminar de un accidente, ocurrido la mañana del viernes en la demarcación del municipio de Salto de Agua, movilizando a los lugareños.

Colisión

De acuerdo con información recabada, el percance tuvo lugar sobre la carretera estatal que conecta al crucero Francisco I. Madero con Salto de Agua, a la altura de la localidad Tiemopá.

En ese punto, los conductores de una camioneta particular y una unidad tipo Urvan viajaban en direcciones opuestas cuando, presuntamente, las condiciones resbaladizas de la cinta asfáltica —producto de las lluvias recientes— originaron que ambos perdieran el control y terminaran colisionando.

El primer vehículo recibió el golpe en el costado del lado del copiloto y la Urvan en uno de los faros.

Sin lesionados

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas, así que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia; sin embargo, los pasajeros descendieron con visibles crisis nerviosas debido al impacto.

Tras el susto, los involucrados dialogaron para convenir la reparación de daños y deslindar responsabilidades al momento, evitando la intervención de las autoridades.