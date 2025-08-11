Carreterazo: 4 muertos y 3 hospitalizados

Cuatro personas perdieron la vida —tres hombres y una mujer— y tres resultaron gravemente lesionadas, esto fue el saldo de un trágico percance carretero sucedido en las primeras horas del domingo sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura del kilómetro 9.5, en la zona conocida como Ribera de Cupía, en la demarcación de Chiapa de Corzo.

El reporte del siniestro fue emitido aproximadamente a las 04:55 horas, lo que movilizó de inmediato a las autoridades de Tránsito y Vialidad, así como a diversas corporaciones de rescate.

De acuerdo con los primeros datos, una unidad de carga de la empresa avícola Bachoco salía de las instalaciones ubicadas en este tramo y al incorporarse al carril con dirección de La Angostura hacia Tuxtla Gutiérrez, fue impactada violentamente en la parte trasera por una camioneta particular de la marca Nissan, con placas del estado de Chiapas, en la que viajaban cuatro personas.

El golpe fue de tal magnitud que el toldo de la pick up quedó prácticamente incrustado debajo de la barra de protección trasera conocida como Mansfield, de la pesada unidad.La fuerza del impacto atrapó a los pasajeros, por lo que fue necesario el despliegue de los equipos de ataque rápido.

Con el uso de pinzas hidráulicas, personal de Bomberos y Protección Civil trabajó durante casi dos horas para liberar los cuerpos, en medio de una escena de gran consternación.

Una vez rescatados, los fallecidos fueron trasladados por peritos de la Fiscalía General del Estado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las pesquisas correspondientes. Los lesionados, con pronóstico reservado, fueron llevados de urgencia a hospitales de la capital chiapaneca.

Testigos y vecinos del lugar aseguraron que entre las víctimas mortales se encontraba, presuntamente, el propietario del conocido restaurante La Palapa del Viejón, ubicado sobre la ribera de Chiapa de Corzo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar con precisión las causas de este lamentable accidente.