Cuatro personas lesionadas y daños materiales valuados por varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la colonia Pedregal San Ángel, durante la mañana del viernes.

El reporte fue proporcionado cerca de las 09:05 horas. Agentes de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona para corroborar los hechos.

Choque en retorno

Al llegar, les informaron que una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet de color blanco y un automóvil particular de la marca Chevrolet Aveo habían chocado justo en el retorno de la colonia mencionada, dentro de la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

Como saldo, cuatro pasajeros quedaron policontundidos de las extremidades. Rápidamente se presentó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos les brindaron los primeros auxilios y tras la valoración se dio a conocer que una adulta mayor necesitó ser llevada a un hospital, para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad.