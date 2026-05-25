Carreterazo: dos heridos, el saldo

Dos personas lesionadas fue lo que dejó como saldo un fuerte accidente de tránsito registrado sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura del mirador, además hubo cuantiosos daños materiales.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre una colisión entre dos vehículos, entre ellos un taxi del servicio público marcado con el número económico 0433.

Presunta invasión de carril

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron de manera aparatosa sobre uno de los carriles de la carretera, aparentemente por invasión de carril contrario, provocando que algunos de los ocupantes resultaran lesionados tras el fuerte impacto.

Al arribar al sitio, policías de Tránsito y Vialidad Municipal localizaron a tres personas con diversas lesiones en extremidades y golpes contusos, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos en plena carretera, realizando maniobras de estabilización para evitar complicaciones mayores.

Después de la valoración médica, los socorristas determinaron que era necesario trasladar a los heridos a un hospital para recibir atención especializada y descartar lesiones internas derivadas del percance.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio y peritaje, la circulación vehicular se vio parcialmente afectada en la zona, generando tránsito lento durante varios minutos.

Elementos de vialidad realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Finalmente, cerca de una hora después del accidente, una grúa con plataforma remolcó las unidades al corralón en turno, permitiendo restablecer completamente la circulación sobre la carretera.