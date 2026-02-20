Carreterazo salda con tres heridos graves

Tres personas lesionadas de gravedad, un camión torton incendiado y un automóvil destrozado, fueron el saldo de un aparatoso accidente la tarde del jueves en la carretera de cuota que recorre el municipio de Ocozocoautla.

Aunque no hay una versión oficial, presuntamente todo se originó por una invasión de carril contrario.

Encontronazo

Trascendió que minutos antes de las 14:00 horas, usuarios del tramo Ocozocoautla-Arriaga habrían reportado la colisión entre un tractocamión y un vehículo del servicio público en modalidad de taxi, lo cual provocó que el camión se incendiara y fuera calcinado por completo.

Por ello, diversas corporaciones de auxilio y policiacas se constituyeron al kilómetro 77, en donde atendieron a dos pasajeros del transporte público con número económico 6502, proveniente del municipio de Chalchihuitán.

Luego de la valoración determinaron que era necesario que fueran trasladados al hospital IMSS-Bienestar en Ocozocoautla; también el chofer de la unidad de carga fue llevado de urgencia a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Controlan el fuego

El personal de Protección Civil solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos ya que el torton comenzó a arder rápidamente, avanzando el fuego desde la cabina hasta la redila consumiendo llantas, madera, entre otras partes, logrando extinguir en su totalidad las llamas minutos más tarde.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional se presentaron para corroborar la información de lo ocurrido y rehabilitar el libre tránsito en la vialidad, pues esta permaneció bloqueada mientras se llevaban a cabo los trabajos de rescate.