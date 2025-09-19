Carreterazo salda con varios lesionados

Cuantiosos daños materiales, y al menos tres personas lesionadas, fue el saldo preliminar de un accidente registrado en las últimas horas de la noche del miércoles en la carretera Villahermosa-Escárcega, a la altura del municipio de Catazajá.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por este medio informativo, en el percance se vieron involucrados un automóvil sedán Nissan Versa y una camioneta pick up, cuyo impacto provocó momentos de tensión entre los usuarios que circulaban por la zona.

Paramédicos de Protección Civil de Catazajá acudieron al lugar de los hechos para brindar la atención de urgencia a los pasajeros del automóvil, identificados como Norma "N", Elizander "N" y Yulisa Lorena "N", originarios del ejido Emilio Rabasa, municipio de Palenque.

Los tres presentaban lesiones de consideración, por lo que tras la valoración inicial fueron llevados de inmediato al hospital general de la ciudad de Palenque para recibir atención médica especializada.

La camioneta involucrada era manejada por Ángel "N" (68 años), quien sufrió golpes y contusiones menores, sin que su estado de salud se reportara como grave. No obstante, debido a su edad también fue valorado por los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, no se han establecido las causas precisas del percance, aunque no se descarta que la falta de precaución y las condiciones de la vía hayan sido factores determinantes.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del siniestro, aseguraron la zona y se encargaron del proceso correspondiente para deslindar responsabilidades, además de resguardar ambas unidades.