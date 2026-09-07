Carreterazo: tres lesionados graves

Tres lesionados graves y daños materiales valuados en miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente carretero sucedido sobre el tramo Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la Central de Abastos, en la demarcación capitalina.

De acuerdo con reportes oficiales, el hecho fue registrado alrededor de las 04:40 horas del domingo, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio en el sentido de poniente a oriente, justo frente a la colonia Industrial.

Alcohol y alta velocidad

Se dio a conocer que una pick up particular Chevrolet Cheyenne circulaba sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, con dirección al oriente, según refieren, iba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Al llegar al puente peatonal el conductor se estrelló contra una camioneta Ford de tres toneladas, con redilas, perteneciente a la empresa Arrendadora Integral California. Los trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento sobre la carpeta asfáltica.

Señalaron que la pesada unidad estaba por retirarse junto con el personal, quienes ya estaban a bordo de la caja con redilas, cuando fueron colisionados.

Debido al encontronazo, presuntamente dos personas del sexo masculino salieron proyectadas y resultaron lesionadas.

La camioneta de tres toneladas se fue hacia el camellón central y acabó sobre las jardineras; además, la Cheyenne también quedó sobre esta área. El conductor quedó prensado entre los fierros retorcidos.

Labores de rescate

En cuestión de minutos se presentó una cuadrilla de socorristas que llevó a cabo las labores de rescate para liberar al sujeto atrapado.

Los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital general Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, para recibir atención médica especializada inmediata.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas del lugar y remolcadas a los corralones correspondientes, mientras elementos de las autoridades competentes hicieron las diligencias para determinar las responsabilidades en las próximas horas.