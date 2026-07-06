Carreterazo: varios lesionados, el saldo

Un aparatoso accidente entre un automóvil particular y un camión de carga registrado el domingo sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo dejó como saldo preliminar varios lesionados y cuantiosos daños materiales, esto en la demarcación del municipio de Salto de Agua.

Ayuda de lugareños

El percance ocurrió a la altura de la comunidad San Miguel, en una zona caracterizada por sus curvas pronunciadas. Los vehículos acabaron fuera de la vía de comunicación, volcados con las llantas al aire. Al parecer se trató de una invasión de carril contrario.

Tras el impacto, habitantes que se encontraban en las inmediaciones acudieron para auxiliar a los ocupantes del vehículo particular y colaborar en las labores de rescate, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada, entre los afectados se encuentra un menor de edad que habría resultado con heridas de gravedad. Tanto él como el resto de los ocupantes del automóvil fueron trasladados al hospital general de Palenque para recibir atención médica.

Las autoridades llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la causa del percance y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Habitantes de la zona señalaron que el tramo donde ocurrió el incidente registra un constante flujo de vehículos pesados y manifestaron que, al momento del encontronazo, no había presencia de elementos de la Guardia Nacional, por lo que las primeras acciones de auxilio fueron realizadas por civiles.