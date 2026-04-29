Casa acaba calcinada por un voraz incendio

Una humilde vivienda fue consumida por el fuego en la comunidad de Takiukum Primera Sección, perteneciente a la demarcación del municipio de Chenalhó, dejando a una familia sin hogar y cuantiosas pérdidas materiales. El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes.

Daños totales

Autoridades reportaron que el fuego consumió por completo el hogar construido con madera y láminas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron las voraces llamas.

Autoridades reportaron que el fuego se propagó en minutos, acabando con todas las pertenencias que había dentro, como enceres y electrodomésticos. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

Habitantes de la comunidad acudieron al lugar para proporcionar el apoyo a los afectados y colaborar en las labores para sofocar las llamas, logrando evitar que el incendio se extendiera hacia viviendas cercanas.