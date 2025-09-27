Casi le da un infarto mientras manejaba

Un problema cardíaco hizo que un automovilista estuviera a punto de sufrir un accidente mientras conducía sobre el libramiento Sur, a la altura de la 3.ª Poniente del barrio San Francisco, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 10:01 horas del viernes, cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar y observaron a un hombre que presentaba visibles signos de dolor en el pecho.

Incidente

Testigos aseguraron que el conductor había disminuido la velocidad de su vehículo y estacionado de manera repentina, lo que evitó una colisión en plena hora de tráfico matutino.

De inmediato, los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y brindaron la atención prehospitalaria, realizando maniobras de estabilización al automovilista, quien se encontraba en estado delicado.

Atención a tiempo

Luego de verificar que se trataba de un posible infarto, los rescatistas lo estabilizaron en el lugar y lo acomodaron en el interior de su propio vehículo. Momentos después, un familiar llegó para hacerse cargo y trasladarlo a un hospital cercano, donde recibiría atención médica especializada.

Finalmente, una vez concluido el auxilio, tanto los policías viales como los paramédicos se retiraron de la zona, dejando la circulación restablecida.

La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia fue clave para evitar que el incidente se convirtiera en una tragedia mayor.