Casi lo aplastan; se salva de milagro

A punto de perder la vida estuvo un motociclista tras arrojarse de su moto en movimiento para no quedar debajo de una pesada unidad sobre el libramiento Norte y calle Central, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, el motorista se desplazaba sobre la zona mencionada, sin embargo, al llevar a cabo una maniobra no logró avanzar lo suficiente y fue embestido por un vehículo de carga.

Se salvó

Esto hizo que el conductor de la motocicleta tuviera que rodar de inmediato para evitar que las enormes llantas lo aplastaran, aun así se golpeó fuertemente contra el pavimento y su unidad no corrió con la misma suerte, pues quedó debajo del tráiler.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se encargó de solicitar el apoyo de una unidad de emergencia; por ello, se constituyeron paramédicos de la empresa Unidad de Traslados Especializados de Chiapas (UTECH), quienes le brindaron la atención médica.

Después de estabilizarlo fue necesario llevarlo en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana a un hospital, ante las lesiones considerables que presentaba.

Más tarde, una grúa con plataforma remolcó los vehículos a un corralón oficial, en lo que se deslindan responsabilidades conforme a la ley.