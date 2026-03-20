Casi lo dan por muerto; tenía una sobredosis

A punto de perder la vida en las últimas horas de la noche del miércoles, estuvo una persona del sexo masculino luego de sufrir una presunta sobredosis en plena vía pública de la capital chiapaneca.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura del crucero con la rotonda de la Diana Cazadora.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 21:20 horas cuando transeúntes alertaron a las autoridades al observar a un hombre tendido sobre la banqueta, con visibles signos de malestar y episodios de convulsiones, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones policiacas municipales y estatales.

Intoxicado

Los elementos arribaron al carril de oriente a poniente, justo frente a una empresa privada de paquetería, donde confirmaron que el individuo presentaba un cuadro crítico, presuntamente derivado del consumo de alguna sustancia tóxica.

Ante la gravedad de la situación solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad de emergencia.

Minutos después, paramédicos voluntarios del Instituto de Bomberos se presentaron en el lugar y brindaron atención prehospitalaria al afectado.

Durante la valoración inicial detectaron signos compatibles con una sobredosis, por lo cual procedieron a estabilizarlo mediante la administración de una solución venosa, logrando controlar parcialmente las convulsiones.

Tras varios minutos, el paciente fue estabilizado y posteriormente trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde recibiría atención médica especializada. Hasta el cierre de la información, su estado de salud se reportaba como reservado.

Elementos de seguridad permanecieron en la zona para recabar datos y realizar las diligencias, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.