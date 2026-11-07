Casi lo linchan luego de un intento de robo

Tras un presunto intento de robo a casa-habitación se desencadenó una reacción violenta por parte de varios habitantes de la colonia Borges, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, quienes agredieron físicamente a un joven de 22 años y estuvieron a punto de lincharlo.

El incidente fue reportado cerca de las 22:10 horas del jueves, por lo que elementos de las corporaciones policiacas municipales y estatales se trasladaron a la zona de la 12.ª Sur y calzada Mactumatzá, donde encontraron a un hombre identificado como Mauricio “N”, quien era retenido por un grupo de personas.

Lo golpearon

De acuerdo con los primeros informes, los vecinos lo señalaron por presuntamente intentar ingresar a un domicilio sin autorización. La situación provocó que varias personas lo sometieran y comenzaran a golpearlo.

Entre las agresiones, presuntamente utilizaron un tubo de acero con el que lo habrían atacado hasta dejarlo sometido. También trascendió que el joven posiblemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Ante el riesgo de que la agresión continuara y tuviera consecuencias mayores, los uniformados intervinieron para rescatar al señalado y controlar la situación.

Posteriormente, Mauricio fue llevado ante las instancias correspondientes, donde se realizarían las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación jurídica.

Las autoridades investigar tanto el presunto intento de ingreso al domicilio como las agresiones cometidas por los habitantes, a fin de deslindar las responsabilidades de acuerdo a la ley.